Milan-Monza: formazioni e dove vederla in streaming

Milan-Monza è quasi un derby, considerando la vicinanza geografica e il legame delle due squadre a livello dirigenziale: in campo a San Siro per la giornata 16 di Serie A, però, non faranno sconti. Il fischio d'inizio è in programma per domenica 17 dicembre alle 12:30 con la possibilità di vederla in streaming su DAZN.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Monza

Tra i rossoneri, fuori Calabria per squalifica oltre a Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Sportiello e Thiaw per infortunio. Per i brianzoli, out invece Caldirola e Caprari, fermi in infermeria. Queste le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Milan (4-3-3): Maignan, Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud, Leao;

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos, Colpani, Mota, Colombo.

I tifosi possono vedere la partita in streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Riccardo Mancini. Al suo fianco Marco Parolo per il commento tecnico.

Terzo posto in classifica a 29 punti per il Milan, il cui principale obiettivo è ora quello di colmare il gap che separa dalla coppia di testa, Inter e Juventus. Nona posizione invece a quota 21 per il Monza, reduce da un’ottima prima parte di stagione. Dopo un primo anno di rodaggio da neopromossa, la squadra punta ora a un piazzamento nella parte medio-alta del tabellone.

I bookmaker attribuiscono il favore del pronostico ai rossoneri. Attenzione però agli ospiti, che hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà le grandi, forti della guida tecnica di uno dei giovani allenatori di maggior talento del nostro campionato, Palladino.

L'abbonamento a DAZN STANDARD include tutte le partite della Serie A in streaming, dieci in ogni giornata (sette in esclusiva). È possibile vederle su tutti i dispositivi, dagli smartphone ai tablet, passando per computer e televisori.

