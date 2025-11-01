Come vedere Milan-Roma gratis su DAZN: ecco cosa bisogna fare

Milan-Roma, posticipo serale della 10^ giornata di Serie A, sarà visibile gratuitamente su DAZN domenica alle ore 20:45. No, non si tratta di un regalo estemporaneo della piattaforma agli appassionati di calcio, rientra invece nel pacchetto “Try and Buy”, che a sua volta fa parte dei diritti acquisiti da DAZN per trasmettere tutti i dieci incontri di ogni giornata della Serie A maschile fino al 2029. Questo pacchetto permette al servizio streaming di trasmettere fino a cinque incontri in chiaro e gratis ogni stagione. Nella passata stagione, ad esempio erano state trasmesse gratuitamente Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juventus-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juventus.

Come vedere Milan-Roma gratis su DAZN

La visione gratuita di Milan-Roma richiede la registrazione di un account gratuito sul sito ufficiale o sull’app di DAZN. Gli utenti che hanno già un account ma non un abbonamento attivo possono guardare in chiaro la partita semplicemente effettuando l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali e cliccando sul riquadro dedicato al posticipo domenicale del 10° turno di Serie A. Inoltre, l’accesso all’incontro sarà garantito anche a tutti coloro che hanno attivo un abbonamento Sports, Goal o MyClubPass, nonostante la visione del match spetti in linea teorica soltanto agli abbonati Full e Family.

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Napoli e Como nell’anticipo disputato nella giornata di sabato, Milan e Roma hanno l’occasione rispettivamente di riportarsi a una sola lunghezza dai campioni d’Italia (i rossoneri) e di issarsi momentaneamente al primo posto in classifica (i giallorossi). I padroni di casa si affideranno ai guizzi di Leao, affiancato in attacco da Nkunku, mentre la squadra di Gian Piero Gasperini proverà a scardinare la difesa milanista con la fantasia di Dybala. Appuntamento dunque fissato alle ore 20:45 di domenica 2 novembre, con il collegamento su DAZN che inizierà alle 19:30 per la trasmissione Fuoriclasse condotta da Diletta Leotta (in studio anche Federica Zille, Andrea Stramaccioni e Massimo Ambrosini).