Come vedere Milan-Roma in streaming gratis su DAZN

DAZN ha appena annunciato un regalo per tutti gli appassionati del grande calcio: Milan-Roma in streaming gratis. Il big match andrà in scena per la giornata 10 di Serie A, domenica 2 novembre alle ore 20:45. Per vedere la partita in diretta sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma, non serviranno abbonamenti.

DAZN trasmetterà Milan-Roma in streaming gratis

Una sfida al vertice, tra due squadre che hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi. La classifica vede i rossoneri in terza posizione a 17 punti, solo uno in meno della coppia capolista formata da Napoli e dai giallorossi. Attenzione però al turno infrasettimanale: prima dell’appuntamento di San Siro dovranno affrontare rispettivamente l’Atalanta nella difficile trasferta di Bergamo e il Parma in un impegno più agevole all’Olimpico.

È difficile formulare un pronostico, anche e soprattutto in considerazione del fatto che da qui a domenica potrebbero cambiare molte cose. Di certo, i padroni di casa avranno dalla loro la spinta di un intero stadio, ma mister Allegri dovrà fare di nuovo i conti con gli infortuni di pedine importanti come Pulisic, Rabiot, Estupinian e Jashari. Infermeria invece quasi vuota per il collega Gasperini, con il solo Angelino in dubbio a causa di un problema fisico.

La diretta di Milan-Roma su DAZN inizierà alle ore 19:30 con lo show Fuoriclasse, condotto da Diletta Leotta in compagnia di Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille. La telecronaca sarà poi affidata alla voce di Pierluigi Pardo, affiancato da Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

Come anticipato, sarà sufficiente registrare un account, non serviranno abbonamenti premium. Più avanti nel corso dell’anno, la piattaforma proporrà altri big match di Serie A in chiaro, come fatto nelle scorsa stagione con appuntamenti del calibro di Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juventus-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juventus.