Come vedere Milan-Venezia in streaming dall'Italia e dall'estero

Milan-Venezia, in campo sabato 14 settembre alle ore 20:45 a San Siro, è già uno spartiacque per la stagione dei rossoneri. È la quarta giornata della Serie A, che riparte dopo la lunga pausa dedicata agli impegni delle nazionali. Guarda la partita in streaming su DAZN (anche con Goal Pass). Ti trovi all’estero? Nessun problema, grazie alla soluzione di NordVPN (scopri l’offerta) la puoi vedere con la telecronaca in italiano.

Come vedere Milan-Venezia in streaming

Nessuna delle due squadre ha ancora vinto in questa stagione. Nonostante un precampionato scoppiettante, il Diavolo ha solo 2 punti in classifica e la panchina di mister Fonseca è già traballante. Vediamo quali sono le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham;

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Per vedere la partita in streaming ti basta l’abbonamento Goal Pass di DAZN, disponibile da soli 13,99 euro al mese. Il racconto del match è affidato alla voce di Riccardo Mancini, affiancato da Valon Behrami per il commento tecnico.

Considerando il fattore campo e la qualità della rosa, il pronostico non può che essere a favore dei padroni di casa.

Sei all’estero? La puoi vedere con questo metodo

Se vuoi guardare Milan-Venezia in streaming con la telecronaca nella nostra lingua, ma sei all’estero, NordVPN ha la soluzione che fa per te. Il servizio ti permette infatti di navigare e accedere ai contenuti online con un indirizzo IP italiano.

Scegli il dispositivo su cui vuoi vedere la partita e avvia l’app di NordVPN (guarda lo sconto);

seleziona un server italiano tra quelli presenti nell’elenco e attiva la connessione;

dai il via allo streaming del match e fai il tifo per la tua squadra del cuore.