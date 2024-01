Come vedere Minions 2 in streaming GRATIS

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è disponibile in streaming su Prime Video. Puoi vederlo gratis attivando la prova di 30 giorni al servizio. Grazie a questa iniziativa puoi accedere a tutti i contenuti di questa piattaforma e fruirne per quasi un mese senza dover pagare un centesimo. Al termine del periodo di prova ti verrà rinnovato secondo quanto indicato al momento della registrazione. Altrimenti puoi disdire qualche giorno prima senza penali. Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale di questa nuova commedia:

Dal più grande franchise d’animazione di tutti i tempi, nonché fenomeno culturale globale, arriva la storia inedita del sogno di un dodicenne di diventare “Cattivissimo”, in Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo.

Registrandoti su questa piattaforma diventi anche tu un cliente Prime. Questo è un mondo pieno di vantaggi. Scegliendolo avrai la possibilità di godere dei molti benefici offerti da questo servizio. Ad esempio prezzi bassi sempre, pagamento a rate, anche tasso zero, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo gratis su Prime Video

Scegli Prime Video per il tuo intrattenimento di qualità. Grazie alla prova gratuita di 30 giorni puoi accedere a tutti i contenuti gratis. Tra questi ti sta aspettando la novità che si trova al 7° posto in Italia. Stiamo parlando di Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo. Si tratta di una commedia di animazione per tutta la famiglia dove le risate sono assicurate. Ma con Prime Video hai anche un altro vantaggio.

Infatti, se ti trovi in viaggio per lavoro o vacanza in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, potrai guardare gli stessi contenuti che solitamente trovi disponibili nel tuo Paese di residenza. Tutto ciò grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Di contro, se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea ci sono alcune differenze.

In pratica, potrai scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre ai contenuti che risultano disponibili agli utenti abbonati nel Paese dove ti trovi. Infatti, come dichiarato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

