Tutto l'intrattenimento di NOW a partire da soli 4,99€

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Con qualcosina in più hai anche i film più attesi oltre alle serie tv e agli show. Infatti, PASS Cinema & Entertainment è tuo a soli 7,99 euro al mese, con permanenza di 12 mesi. Senza alcun vincolo a soli 11,99 euro al mese. Niente male l’offerta del piano da 12 mesi vero? Così ti godi anche tutte le prime visioni e i film più amati di sempre.

Vuoi zero pubblicità e la possibilità di avere incluse 2 visioni in contemporanea? Allora scegli PASS Cinema, Entertainment & Premium a soli 9,99 euro al mese, con permanenza di 12 mesi. Senza alcun vincolo a soli 14,99 euro al mese. Niente pubblicità on demand e tutto quello che ti aspetti dall’intrattenimento di Sky con serie TV, show, e film. Addirittura alcuni titoli in contemporanea con gli Stati Uniti.

NOW è anche sport

Per tutta la tua voglia di sport hai NOW PASS Sport! Si tratta del piano con tutto lo sport di Sky in streaming a un prezzo mai visto prima. Attiva adesso l’offerta! Con permanenza di 12 mesi paghi solo 19,99 euro al mese, invece di 29,99 euro al mese senza vincoli.

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Se ami i motori con NOW Pass Sport vedi tutti i GP di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming e tanto altro. Non dimenticarti del basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A – LBA, e tanto altro.

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