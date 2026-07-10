 Wimbledon, il programma di oggi 10 luglio: a che ora sono le due semifinali
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Wimbledon, il programma di oggi 10 luglio: a che ora sono le due semifinali

La wild card britannica si gioca la finale contro Alexander Zverev, mentre Jannik Sinner dovrà superare l'ostacolo Novak Djokovic.
Wimbledon, il programma di oggi 10 luglio: a che ora sono le due semifinali
Entertainment Sport
La wild card britannica si gioca la finale contro Alexander Zverev, mentre Jannik Sinner dovrà superare l'ostacolo Novak Djokovic.
janniksin (profilo X ufficiale)
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Uno dei giorni più attesi è arrivato. Oggi pomeriggio, a Londra, si disputeranno infatti le semifinali maschili del torneo di Wimbledon. Sul campo principale dell’All England Club si affronteranno prima la wild card britannica Arthur Fery contro il numero due del tabellone Alexander Zverev, dopodiché sarà la volta della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Entrambe le semifinali di oggi saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e su NOW. Prosegue intanto l’offerta sul pass Sport della piattaforma streaming NOW, disponibile a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro, pacchetto che offre l’accesso completo all’intera programmazione sportiva di Sky.

Pagina offerta NOW

Gli orari delle due semifinali di Wimbledon 2026

Ad aprire il programma odierno sul campo principale sarà la semifinale tra Arthur Fery e Alexander Zverev, con l’inizio del match fissato per le ore 14:30. Ai quarti la rivelazione del torneo ha superato per tre set a zero l’azzurro Flavio Cobolli, mandando letteralmente in estasi i suoi connazionali, mentre il vincitore del Roland Garros si è sbarazzato con disarmante facilità dello statunitense Taylor Fritz, numero 6 del seeding. Va da sé che i favori del pronostico siano tutti per il campione tedesco, che potrebbe giocare la sua seconda finale Slam nel giro di un mese, ma il tennis ci ha insegnato che le favole sono più reali di quanto crediamo.

Al termine della prima semifinale, e comunque non prima delle 16:10, a sfidarsi per un posto in finale saranno Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un incontro che si preannuncia carico di significato per entrambi: da una parte il numero uno del mondo ha la possibilità di raggiungere per il secondo anno consecutivo la finale dello Slam più iconico, dall’altra Nole ha forse un’ultima possibilità per vincere il suo 25° slam, diventando così il tennista ad aver vinto più slam della storia del tennis.

Pagina offerta NOW

https://youtu.be/xfDkYbM4eJc?si=ckeSXLaXlVWJWpEe

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Wimbledon, Sinner contro Djokovic: ecco a che ora si gioca

Wimbledon, Sinner contro Djokovic: ecco a che ora si gioca
Argentina-Egitto fa volare Google: nuovo record di ricerche

Argentina-Egitto fa volare Google: nuovo record di ricerche
Francia - Marocco, come vedere il match in streaming dall'estero

Francia - Marocco, come vedere il match in streaming dall'estero
Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner

Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner
Wimbledon, Sinner contro Djokovic: ecco a che ora si gioca

Wimbledon, Sinner contro Djokovic: ecco a che ora si gioca
Argentina-Egitto fa volare Google: nuovo record di ricerche

Argentina-Egitto fa volare Google: nuovo record di ricerche
Francia - Marocco, come vedere il match in streaming dall'estero

Francia - Marocco, come vedere il match in streaming dall'estero
Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner

Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner
Federico Pisanu
Pubblicato il
10 lug 2026
Link copiato negli appunti