Wimbledon, il programma di oggi 10 luglio: a che ora sono le due semifinali

Uno dei giorni più attesi è arrivato. Oggi pomeriggio, a Londra, si disputeranno infatti le semifinali maschili del torneo di Wimbledon. Sul campo principale dell’All England Club si affronteranno prima la wild card britannica Arthur Fery contro il numero due del tabellone Alexander Zverev, dopodiché sarà la volta della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Entrambe le semifinali di oggi saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e su NOW. Prosegue intanto l’offerta sul pass Sport della piattaforma streaming NOW, disponibile a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro, pacchetto che offre l’accesso completo all’intera programmazione sportiva di Sky.

Gli orari delle due semifinali di Wimbledon 2026

Ad aprire il programma odierno sul campo principale sarà la semifinale tra Arthur Fery e Alexander Zverev, con l’inizio del match fissato per le ore 14:30. Ai quarti la rivelazione del torneo ha superato per tre set a zero l’azzurro Flavio Cobolli, mandando letteralmente in estasi i suoi connazionali, mentre il vincitore del Roland Garros si è sbarazzato con disarmante facilità dello statunitense Taylor Fritz, numero 6 del seeding. Va da sé che i favori del pronostico siano tutti per il campione tedesco, che potrebbe giocare la sua seconda finale Slam nel giro di un mese, ma il tennis ci ha insegnato che le favole sono più reali di quanto crediamo.

Al termine della prima semifinale, e comunque non prima delle 16:10, a sfidarsi per un posto in finale saranno Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un incontro che si preannuncia carico di significato per entrambi: da una parte il numero uno del mondo ha la possibilità di raggiungere per il secondo anno consecutivo la finale dello Slam più iconico, dall’altra Nole ha forse un’ultima possibilità per vincere il suo 25° slam, diventando così il tennista ad aver vinto più slam della storia del tennis.

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