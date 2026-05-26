Mondiali 2026: tutte le partite trasmesse gratis sul digitale terrestre

Si sta avvicinando sempre di più la data di inizio di uno dei tornei di calcio più seguiti di sempre, anche dai meno appassionati di questo sport. Stiamo parlando dei Mondiali FIFA 2026 la cui esclusiva è di DAZN. Tuttavia, diverse partite verranno trasmesse gratis in chiaro anche sul digitale terrestre dalla Rai. Scopri il calendario completo per non perderne nemmeno una.

Le partite dei Mondiali 2026 trasmesse gratis sul digitale terrestre

Vediamo quindi tutte le partite dei Mondiali FIFA 2026 che verranno trasmesse gratis sul digitale terrestre in chiaro dalla Rai.

Fase a gironi 11 giugno – Messico-Sud Africa, ore 21.00 12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21.00 13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24.00 14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22.00 15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21.00 16 giugno – Francia-Senegal, ore 21.00 17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22.00 18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21.00 19 giugno – USA-Australia, ore 21.00 20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22.00 21 giugno – Belgio-Iran, ore 18.00 21 giugno – Spagna-Arabia Saudita, ore 21.00 22 giugno – Argentina-Austria, ore 19.00 23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22.00 24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21.00 25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22.00 26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21.00 27 giugno – Panama-Inghilterra, ore 23.00 27 giugno – Croazia-Ghana, ore 23.00

Sedicesimi di finale 28 giugno – 2A-2B, ore 21.00 29 giugno – 1E, ore 22.30 29 giugno – 3A/B/C/D/F, ore 22.30 30 giugno – 1 I, ore 19.00 30 giugno – 3C/D/F/H, ore 23.00 1° luglio – 1G, ore 21.00 1° luglio – 3A/E/H/I/J, ore 21.00 2 luglio – 1H-2J, ore 20.00 3 luglio – 2D-2G, ore 19.00/23.00

Ottavi di finale 4 luglio – W73-W75, ore 22.00 5 luglio – W76-W78, ore 21.00 6 luglio – W83-W84, ore 22.00 7 luglio – W85-W87, ore 22.00

Quarti di finale 9 luglio – W89-W90, ore 22.00 10 luglio – W93-W94, ore 21.00 11 luglio – W91-W92, ore 21.00 12 luglio – W95-W96, ore 03.00

Semifinali 14 luglio – W97-W99, ore 22.00 15 luglio – W98-W100, ore 21.00

Finali 18 luglio – finale 3° posto, ore 22.00 19 luglio – finale 1° posto, ore 21.00

