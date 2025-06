Come vedere Monterrey-Inter in streaming dall'estero

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno l’Inter sfiderà il Monterrey nell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo E al Mondiale per Club. L’incontro avrà inizio quando qui in Italia saranno le 3 del mattino e sarà trasmesso in diretta su DAZN. Ricordiamo che l’evento è Free, per cui è sufficiente registrare un account gratuito sulla piattaforma streaming.

E se si è all’estero? In questo caso occorrerà attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde l’indirizzo IP e permette di simulare una connessione da un altro Paese. Il suo utilizzo è indispensabile per evitare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete ai contenuti streaming quando si è fuori dall’Italia, restrizioni che rendono impossibile la visione di partite, serie tv, ecc.

Una delle VPN migliori in tal senso è NordVPN, in grado di assicurare una velocità di connessione superiore alla media e una privacy granitica grazie a una severa politica no-log. I piani di due anni sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese e fino a 10 Giga di dati gratuiti dell’eSIM Saily (che possono tornare utili per seguire la partita all’estero in assenza di una rete Wi-Fi a cui connettersi).

Monterrey-Inter, come vederla dall’estero

La visione dall’estero di Monterrey-Inter richiede la registrazione di un account gratuito su DAZN e l’attivazione di una VPN (NordVPN scelta consigliata). Dopo aver completato l’iscrizione a DAZN Free e scelto il servizio VPN, sarà sufficiente scaricare l’app della VPN selezionata, accedere al proprio profilo attraverso l’inserimento delle credenziali corrette e selezionare un server situato in Italia.

Una volta che la connessione sarà attiva, si simulerà in tutto e per tutto una connessione dall’Italia, facendo decadere in automatico il blocco geografico che impedisce la visione della partita.

A noi non resta che ricordarvi l’appuntamento con il calcio d’inizio di Monterrey-Inter, fissato per le ore 3 italiane della notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno.