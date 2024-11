Come vedere Monza-Lazio in diretta streaming dall'estero

La Lazio è senza dubbio una delle squadre più in forma di questa stagione autunnale, grazie a un’incredibile serie di cinque successi consecutivi tra Serie A ed Europa League. Al comando della classifica europea, i biancocelesti stanno consolidando il loro percorso anche in campionato, dove non perdono in casa da 14 gare.

Domenica 10 novembre, la formazione allenata da Baroni affronterà il Monza in trasferta, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva. La sfida si terrà alle 18:00 presso l’U-Power Stadium, e sarà visibile su DAZN. Tuttavia, se ti trovi all’estero e vuoi seguire il match con telecronaca in italiano, ecco una guida completa su come vedere Monza-Lazio in diretta streaming oltre i confini nazionali grazie a NordVPN.

Dove vedere Monza-Lazio in streaming

I biancocelesti affronteranno un Monza che sta cercando di invertire la tendenza negativa, non riuscendo a vincere in casa da ben 10 partite di campionato, l’ultima vittoria risale al 16 marzo contro il Cagliari. Vediamo le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1) : Turati; Izzo, P. Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Nesta

: Turati; Izzo, P. Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Nesta Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Monza-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN: dal momento che il match è in co-esclusiva, basterà un abbonamento al piano Goal Pass a 13,99 euro al mese per guardare la partita. L’app di DAZN è disponibile su Smart TV, tablet, smartphone e PC. È possibile accedere al match anche tramite dispositivi come TimVisionBox, console PlayStation (4 e 5), Xbox (One, Series X, Series S), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Come vedere Monza-Lazio in italiano dall’estero

Se ti trovi all’estero e desideri seguire Monza-Lazio con la telecronaca in italiano, potresti trovarti di fronte a limiti geografici. Per superare i blocchi puoi usare un servizio VPN, come NordVPN, che permette di collegarsi a un server italiano e accedere ai contenuti come se ci si trovasse in Italia.

Ecco i passaggi per vedere Monza-Lazio dall’estero:

Scarica e apri l’applicazione di NordVPN (in promo al 71% di sconto) sul dispositivo che desideri utilizzare per lo streaming; Collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP italiano, sbloccando così l’accesso ai contenuti DAZN italiani; Accedi a DAZN e avvia la diretta per goderti Monza-Lazio con telecronaca in italiano.

Questa soluzione è particolarmente utile per chi si trova all’estero durante la partita ma non vuole rinunciare alla qualità della telecronaca italiana.