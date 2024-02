Monza-Milan: formazioni e come vederla in streaming

Monza-Milan è la partita che chiude la giornata 25 di Serie A, in campo domenica 18 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Briante con la possibilità di vederla in esclusiva streaming su DAZN. È quasi un derby, considerando la vicinanza geografica dei due club: per i rossoneri la trasferta è davvero breve.

Probabili formazioni e streaming di Monza-Milan

Caprari e Vignato fuori per infortunio tra le file dei brianzoli: Palladino deve rinunciare a loro e a Gomez, squalificato per doping e assente da inizio stagione. Infermeria piena per Pioli, senza Calabria, Kalulu, Pobega e Tomori. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

I tifosi delle due squadre che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta esclusiva su DAZN. Ad accompagnarli c’è la telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico.

Undicesimo posto in classifica a 30 punti per il Monza, che dopo due pareggi consecutivi proverà ad allungare le mani sul bottino pieno di fronte al suo pubblico. Dovrà però fare i conti con un Milan in grande forma, terzo a 52 punti (uno solo dalla Juventus che lo precede) e reduce da un’ottima vittoria in Europa League contro il Rennes.

Quasi inevitabilmente, il pronostico dei bookmaker è a favore dei rossoneri, nonostante la trasferta. La fatica accumulata nell’impegno infrasettimanale e il ritorno in Francia programmato per la prossima settimana potrebbero comunque pesare.

