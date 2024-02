Napoli-Barcellona: formazioni e come vederla in streaming

Napoli-Barcellona è l’andata degli ottavi di Champions League e la puoi vedere in esclusiva streaming su Prime Video (ti basta un abbonamento Amazon Prime). Il fischio d’inizio è in programma per mercoledì 21 febbraio alle ore 21:00. Il ritorno si giocherà il 12 marzo al Camp Nou. Un impegno dall’importanza fondamentale per la stagione degli azzurri, che dopo la vittoria dello scudetto sotto la guida di Spalletti non sono più stati in grado di esprimere al meglio il loro potenziale.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Barcellona

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Calzona (appena insediato dopo l’esonero di Mazzarri) e Xavi dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming l’andata degli ottavi di Champions tra Napoli e Barcellona, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su Prime Video. La telecronaca è di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Il collegamento inizia alle 19:30 per il pre-partita con Giulia Mizzoni in compagnia di Luca Toni, Fabio Cannavaro e Gianfranco Zola.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver chiuso il girone al secondo posto dietro al Real Madrid, mentre i blaugrana hanno concluso la prima fase in testa, ma a pari punti con il Porto. Nella classifica della Serie A, i partenopei sono noni, mentre i catalani sono terzi ne LaLiga.

Nonostante il fattore campo, il pronostico vede favoriti gli ospiti. Chissà che il cambio in panchina, con Calzona subentrato a Mazzarri, non possa dare uno scossone alla squadra campana.

Puoi vedere Napoli-Barcellona in streaming gratis con un abbonamento Prime attivo. Non lo hai ancora fatto? Puoi iniziare la prova di 30 giorni senza alcuna spesa ed eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza. La partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.