Come vedere Napoli-Bologna in streaming dall'estero (Supercoppa)

Napoli-Bologna è il capitolo conclusivo della Supercoppa italiana, il match che assegna il titolo. Si gioca questa sera, lunedì 22 dicembre, alle ore 20. La cornice è quella dello stadio Al -Awwal Park (King Saud University Stadium) di Riad, in Arabia Saudita. La puoi vedere in streaming gratis anche dall’estero con una VPN (guarda l’offerta). È tutto pronto per il fischio d’inizio.

Supercoppa: guarda Napoli-Bologna in streaming

Le due squadre hanno superato nel turno precedente rispettivamente il Milan e l’Inter, arrivando alla finalissima. Rimangono dunque solo 90 minuti per alzare il trofeo. In caso di parità si andrà direttamente ai rigori, il regolamento non prevede i tempi supplementari.

La partita è trasmessa in streaming gratis su Mediaset Infinity. Non servono abbonamenti. Dall’estero ti basta una VPN affidabile. Chi è a casa può invece sintonizzare la TV su Italia 1, dove è visibile in chiaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Conte e Italiano.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund;

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Il favore del pronostico è per gli azzurri, ma i rossoblu hanno già dimostrato di essere un avversario ostico per le big. Per i loro tifosi potrebbe essere l’ennesima notte magica, dopo quella che ha portato alla vittoria della Coppa Italia. Ogni singolo episodio potrebbe risultare decisivo.

Come vedere la partita in italiano dall’estero

Se ti trovi all’estero, non devi per forza rinunciare alla telecronaca in italiano. Ecco come fare, ti basta seguire questi pochi e semplici passaggi.

Apri l’app di NordVPN (in forte sconto) sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita;

collegati a un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato;

inizia lo streaming e goditi lo spettacolo della finale.