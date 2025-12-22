 Come vedere Napoli-Bologna in streaming dall'estero (Supercoppa)
Come vedere Napoli-Bologna in streaming dall'estero (Supercoppa)

Ecco come vedere in diretta streaming Napoli-Bologna, anche dall'estero: è la finale della Supercoppa italiana, il match decisivo.
Come vedere Napoli-Bologna in streaming dall'estero (Supercoppa)
Entertainment Sport
Ecco come vedere in diretta streaming Napoli-Bologna, anche dall'estero: è la finale della Supercoppa italiana, il match decisivo.

Napoli-Bologna è il capitolo conclusivo della Supercoppa italiana, il match che assegna il titolo. Si gioca questa sera, lunedì 22 dicembre, alle ore 20. La cornice è quella dello stadio Al -Awwal Park (King Saud University Stadium) di Riad, in Arabia Saudita. La puoi vedere in streaming gratis anche dall’estero con una VPN (guarda l’offerta). È tutto pronto per il fischio d’inizio.

Guarda Napoli-Bologna dall’estero

Supercoppa: guarda Napoli-Bologna in streaming

Le due squadre hanno superato nel turno precedente rispettivamente il Milan e l’Inter, arrivando alla finalissima. Rimangono dunque solo 90 minuti per alzare il trofeo. In caso di parità si andrà direttamente ai rigori, il regolamento non prevede i tempi supplementari.

La partita è trasmessa in streaming gratis su Mediaset Infinity. Non servono abbonamenti. Dall’estero ti basta una VPN affidabile. Chi è a casa può invece sintonizzare la TV su Italia 1, dove è visibile in chiaro.

Guarda in streaming Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Conte e Italiano.

  • Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund;
  • Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Il favore del pronostico è per gli azzurri, ma i rossoblu hanno già dimostrato di essere un avversario ostico per le big. Per i loro tifosi potrebbe essere l’ennesima notte magica, dopo quella che ha portato alla vittoria della Coppa Italia. Ogni singolo episodio potrebbe risultare decisivo.

Guarda Napoli-Bologna dall’estero

Come vedere la partita in italiano dall’estero

Se ti trovi all’estero, non devi per forza rinunciare alla telecronaca in italiano. Ecco come fare, ti basta seguire questi pochi e semplici passaggi.

  • Apri l’app di NordVPN (in forte sconto) sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita;
  • collegati a un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato;
  • inizia lo streaming e goditi lo spettacolo della finale.

Pubblicato il 22 dic 2025

Link copiato negli appunti

