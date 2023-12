Napoli-Braga: formazioni e dove vederla in streaming

Lo stadio Diego Armando Maradona e i suoi tifosi sono pronti per Napoli-Braga, l’ultima partita degli azzurri nel girone di Champions League, da vedere in streaming su NOW. Il match è decisivo per il passaggio del turno, per centrare uno degli obiettivi stagionali. Una vittoria sarebbe di fondamentale importanza anche per ridare fiducia a un gruppo che sta attraversando un momento complicato.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Braga

Si tratta già di un test importante per Mazzarri, appena tornato sulla panchina partenopea, ma uscito sconfitto negli ultimi tre match disputati. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Braga (4-3-3-1): Matheus, Gomez, Fonte, Niakaté, Borja, Moutinho, Carvalho, Djalo, Zalazar, Horta, Banza.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in streaming sulla piattaforma NOW di Sky, con la telecronaca in italiano. Il fischio d’inizio è in programma per martedì 12 dicembre alle ore 21:00.

Secondo posto nella classifica del gruppo C a 7 punti per gli azzurri, dietro il Real Madrid che viaggia a punteggio pieno. I portoghesi, invece, sono terzi a 4. Ecco perché, a Osimhen e compagni, basta un pareggio (o una sconfitta di misura) per passare il turno e qualificarsi agli ottavi di finale.

Scaramanzia a parte, anche il favore del pronostico è dalla parte dei padroni di casa. I bookmaker hanno ben pochi dubbi su come andrà il match.

Attivando un abbonamento a NOW è possibile vedere in streaming le partite della Champions League, quelle di Europea League e la Conference League, senza dimenticare tre incontri della Serie A per ogni turno di campionato. Approfitta dell’offerta di Sky che propone 12 mesi al prezzo di otto con la formula annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.