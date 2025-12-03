Come vedere Napoli-Cagliari in diretta streaming dall'estero

Scendono in campo le big per la nuova fase della Coppa Italia: oggi si gioca Napoli-Cagliari e la puoi vedere in diretta streaming (anche dall’estero con Total VPN). Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18 di mercoledì 3 dicembre, nella cornice sempre calda dello stadio Maradona.

Coppa Italia, Napoli-Cagliari: guardala in streaming

I sardi hanno raggiunto il turno superando ai sedicesimi il Frosinone, ma gli ottavi di finale sono un’altra cosa. Qual è lo stato di forma delle due squadre? Gli azzurri hanno superato la Roma in uno scontro al vertice nell’ultimo turno di campionato, mentre i rossoblu sono caduti in trasferta nella sfida con la Juventus.

Se ti stai chiedendo dove vedere la partita in streaming, è trasmessa in chiaro dalla piattaforma Mediaset Infinity. Se ti trovi all’estero, Total VPN (in offerta a -80%) è la soluzione giusta per un accesso sicuro.

Ampio turnover per la squadra di Conte, in parte forzato anche dall’infermeria ancora piena (Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Meret). Discorso analogo per Pisacane (Belotti, Mina, Rog sono out). Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca;

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.

Non è una sorpresa: il pronostico vede favoriti i padroni di casa. Solo un’impresa in trasferta dei sardi potrebbe ribaltarlo.

Ecco dunque i pochi e semplici passaggi da seguire per guardare Napoli-Cagliari di Coppa Italia in diretta streaming dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Apri l’applicazione di Total VPN (in sconto dell’80%) sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

apri la piattaforma e goditi il match.