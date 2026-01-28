 Come vedere Napoli-Chelsea in diretta streaming
Scopri come e dove vedere Napoli-Chelsea in diretta streaming, la sfida da dentro o fuori per andare ai playoff di Champions League.
Va in scena Napoli-Chelsea nella cornice incandescente dello stadio Maradona: guardala in streaming su Prime Video in TV o dai tuoi dispositivi. L’appuntamento in programma per questa sera, mercoledì 28 gennaio, con il fischio d’inizio alle ore 21:00. È una sfida decisiva per la squadra di Conte, alla ricerca di uno slot utile per agganciare la zona playoff e sperare nel passaggio del turno.

Tutte le partite dell’ultimo turno di qualificazione si giocano in contemporanea, così da evitare calcoli e biscottoni. In questo momento la classifica vede gli azzurri in una posizione piuttosto scomoda, al 25 posto su 36, appena fuori dalla zona playoff. L’imperativo è vincere per sperare di poter proseguire nel torneo.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming il big match, la risposta è una sola: con la diretta esclusiva su Prime Video. Il collegamento inizia alle 19:30 con un ampio pre-partita in compagnia di Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Clarence Seedorf. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Conte e Rosenior. La rosa dei partenopei continua a essere limitata dai tanti infortuni.

  • Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund;
  • Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

I bookmaker vedono favoriti gli inglesi, ma il pronostico non tiene conto del fattore campo e della voglia di riscatto degli azzurri dopo la pesante sconfitta subita in campionato dalla Juventus.

Per lo streaming su Prime Video ti basta l’abbonamento Prime, lo stesso che ti permette di ottenere le spedizioni gratuite su milioni di prodotti in vendita sull’e-commerce. Non sono richiesti abbonamento extra.

28 gen 2026

28 gen 2026
