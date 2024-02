Napoli-Genoa: formazioni e come vederla in streaming

Napoli-Genoa va in scena sabato 17 febbraio alle ore 15:00 nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona e con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Il match è valido per la giornata 25 di Serie A e il suo risultato sarà importante per definire nuovi equilibri nella parte centrale della classifica.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Genoa

Per una coincidenza incredibile, gli azzurri dovrebbero rinunciare nuovamente a Osimhen, rientrato in ritardo dalla Coppa d’Africa (persa in finale dalla sua Nigeria) per un ritardo nei voli. Out anche Juan Jesus per squalifica tra gli uomini di Mazzarri. Gilardino dovrà invece fare a meno di Haps e Matturro per infortunio. Ecco dunque le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia;

Genoa (3-5-1-1): Martinez; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson; Retegui.

Per chi vuole vedere la partita in streaming c’è una sola possibilità: la diretta esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto Riccardo Mancini per la telecronaca e Manuel Pasqual per il commento tecnico.

Entrambe sconfitte nell’ultimo turno di campionato, Napoli e Genoa sono più vicine in classifica che quanto avremmo potuto prevedere all’inizio della stagione. Nono posto a 35 punti per i partenopei (con una gara da recuperare), dodicesima posizione invece per i liguri.

Stando al pronostico dei bookmaker, gli azzurri scendono in campo da favoriti. Attenzione però all’esigenza di dosare le forze in vista dell’andata degli ottavi di Champions League che, la prossima settimana, porterà il Barcellona al Diego Armando Maradona.

