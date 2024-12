Come vedere Napoli-Lazio in diretta streaming dall'estero

Questa sera si giocherà la partita Napoli-Lazio, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN alle ore 20:45 per gli abbonati al piano Standard (ora in offerta a 14,90 euro al mese), con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico a Dario Marcolin.

Se ci si trova all’estero, per riuscire a vedere la partita tra Napoli e Lazio occorre avere sia DAZN Standard che una VPN. Quest’ultima serve per superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti dei servizi streaming quando ci si trova fuori dall’Italia.

Per gli eventi sportivi in diretta una delle migliori VPN è NordVPN, per la sua velocità di connessione superiore alla media. In questi giorni è attivabile a partire da 2,99 euro al mese, con 3 mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere Napoli-Lazio in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero di Napoli-Lazio richiede l’attivazione del pass Standard di DAZN e di una VPN. In seguito alla sottoscrizione, è sufficiente selezionare un server VPN posizionato in Italia e attendere l’avvenuta connessione: così facendo si simulerà una connessione dal nostro Paese, bypassando le restrizioni geografiche e sbloccando da subito il contenuto in streaming.

Fino ad oggi, domenica 8 dicembre, è possibile attivare il piano annuale DAZN Standard a 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro (c’è un vincolo di permanenza di un anno).

Un’ulteriore promozione consente di risparmiare il 74% sui piani di due anni di NordVPN, una delle migliori VPN per la visione di eventi sportivi in diretta. Grazie all’offerta in corso, i prezzi partono da 2,99 euro al mese, con la possibilità di beneficiare di 3 mesi extra di servizio in regalo e richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.