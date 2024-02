Napoli-Verona: formazioni e come vederla in streaming

Napoli-Verona è in programma per domenica 4 febbraio alle ore 15:00 e la puoi vedere in streaming su DAZN. Azzurri e gialloblu si sfidano sul terreno del Diego Armando Maradona per la giornata 23 di Serie A, in un match il cui esito sembra già scritto sulla carta, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Verona

I problemi di rosa riguardano solo Mazzarri: assente Osimhen, ancora impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale, mentre Meret e Olivera sono out per infortuni. Nessun indisponibile invece per mister Baroni. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Napoli (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Mario Rui; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia;

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin.

la partita in streaming, è in diretta esclusiva su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Alessandro Budel.

14 punti separano le due squadre in classifica. I partenopei sono noni a quota 32, subito dietro al sorprendente Bologna e con la prospettiva di agganciare le posizioni utili per l’accesso diretto alla prossima Champions League in caso di vittoria. Gli scaligeri, invece, navigano in acque poco tranquille, invischiati nella zona per la salvezza, attualmente sedicesimi a quota 18, ma con gli stessi punti di Udinese e Cagliari alle loro spalle.

Tutto lascia pensare a un match alla portata del Napoli, fortemente favorito dal pronostico dei bookmaker. Occhio però alle tante assenze importanti trai padroni di casa.

La Serie A è trasmessa in streaming su DAZN, con 10 partite ogni turno, 7 delle quali in esclusiva assoluta.

