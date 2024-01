Nigeria-Guinea Equatoriale: come vederla in streaming dall'estero

Nigeria-Guinea Equatoriale è la partita nella seconda giornata della Coppa d’Africa che vede scendere in campo un’altra tra le nazionali favorite alla vittoria finale del torneo, dopo il match inaugurale Costa d’Avorio-Guinea Bissau. Chi si trova in Italia la può vedere in streaming gratis sul sito e sull’app di Sportitalia. Dall’estero, se non si vuole rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua, è invece sufficiente affidarsi a una soluzione come NordVPN.

Guarda la Coppa d’Africa in streaming dall’estero

Il pallone inizierà a rotolare sull’erba dell’Olympic Stadium of Ebimpé alle ore 15:00 di domenica 14 gennaio. Come si può facilmente immaginare, il pronostico dei bookmaker vede favorite le Super Aquile, che possono contare su alcuni talenti della Serie A: Lookman dell’Atalanta, Chukwueze del Milan e soprattutto Osimhen del Napoli. Tra gli avversari c’è invece Machin del Monza.

Il match è valido per il gruppo A del torneo, uno dei più equilibrati almeno per quanto riguarda le teste di serie. Ecco come sono composti gli altri gironi: Capo Verde, Egitto, Ghana e Mozambico nel gruppo B, Camerun, Gambia, Guinea e Senegal nel gruppo C, Algeria, Angola, Burkina Faso e Mauritania nel gruppo D, Mali, Namibia, Sudafrica e Tunisia nel gruppo E, Repubblica Democratica del Congo, Marocco, Tanzania e Zambia nel gruppo F.

Dunque, se ci si trova all’estero e si vuol guardare le partite della Coppa d’Africa in streaming con telecronaca in italiano, non bisogna far altro che seguire questi pochi e semplici step.

Aprire la VPN di NordVPN e attivare la connessione a un server italiano;

aprire il sito o l’applicazione di Sportitalia e iniziare la visione.

Oggi è possibile beneficiare dell’offerta con sconto del 67% sulll’attivazione dell’abbonamento a NordVPN. Grazie alla promozione, ci si garantisce un forte risparmio e l’accesso illimitato alla Virtual Private Network che include numerosi vantaggi. Per saperne di più è sufficiente consultare le informazioni riportate nella pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.