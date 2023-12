Come vedere Olimpia Milano-Baskonia di Eurolega in streaming

Olimpia Milano-Baskonia di Eurolega è l’appuntamento imperdibile per i tifosi delle Scarpette Rosse: la puoi vedere in streaming su DAZN. L’inizio della partita è in programma per giovedì 28 dicembre alle ore 20:30. Ti basta l’abbonamento START da 9,99 euro al mese. È un passaggio importante della stagione per il team lombardo, che può beneficiare dell’entusiasmo per la vittoria in campionato su Cremona (74-51) maturata alla vigilia di Natale.

Olimpia Milano-Baskonia: guarda in streming la partita di Eurolega

Per la squadra di coach Ettore Messina, attualmente alla posizione 14 della classifica con 12 punti (gli stessi della Stella Rossa), è la terza partita in casa consecutiva nel torneo, dopo quelle contro ASVEL Lyon-Villeurbanne (vinta 84-61) e Panathinaikos (persa 68-76). Gli occhi sono puntati, tra gli altri, sul tiratore Markus Howard e sull’esplosivo Chuma Moneke. Gli avversari sono al nono posto con 18 punti, gli stessi del gruppone che racchiude anche Panathinaikos, Monaco, Partizan, Fenerbahce, Valencia e Maccabi Tel Aviv.

I tifosi e gli appassionati del grande basket che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta trasmessa su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni. La cornice è quella del Mediolanum Forum, che per l’occasione ospita gli spagnoli, reduci dalla vittoria esterna (80-87) contro i turchi dell’Anadolu Efes.

L’impegno dell’altra italiana in questo turno di Eurolega, la giornata 17, vede la Virtus Bologna in trasferta a Belgrado contro il Partizan.

Per vedere in streaming tutte le partite dell’Eurolega, in diretta su DAZN, è sufficiente l’abbonamento START da 9,99 euro al mese. È quello che include, tra le altre cose, il basket della Serie A, una selezione di sfide NFL, la Champions League di calcio femminile, gli incontri UFC e molto altro ancora. La visione dei contenuti in contemporanea è consentita su un massimo di due dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.