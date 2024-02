Come vedere Olimpia Milano-Real Madrid in streaming (Eurolega)

La 26esima giornata della Eurolega di basket propone la sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid. Per i padroni di casa della Armani la necessità di trovare un successo di prestigio per risalire la classifica e sperare almeno nella qualificazione al play-in. D’altro canto la corazzata spagnola, prima in classifica, vuole continuare ad affermarsi.

La partita avrà inizio giovedì 8 febbraio alle ore 20.30 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Olimpia Milano-Real Madrid in streaming: presentazione del match

La partita si preannuncia come una serata di gala, con il palazzetto completamente esaurito. Il Real Madrid, capolista, schiera una formazione completa, incluso il ritorno di giocatori chiave come Llull e Tavares, oltre all’ex Chacho Rodriguez.

Dall’altra parte, l’Olimpia Milano non potrà contare su grandi novità, con Billy Baron ancora fuori per infortunio e il resto del roster disponibile. Tuttavia, il ritorno di Voigtmann, Mirotic e McGruder offre un rinforzo importante, nonostante la necessità di gestire il turnover. Le ultime decisioni di esclusione riguardano Caruso, Bortolani e Ricci.

I padroni di casa daranno il tutto per tutto per portare a casa una vittoria importantissima. Segui la partita in diretta streaming su DAZN e preparati allo spettacolo della Eurolega di basket.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.