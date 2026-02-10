Come vedere le Olimpiadi Invernali in streaming dall'estero

Le Olimpiadi Invernali sono entrate nel vivo e l’Italia è partita alla grande, vincendo le prime medaglie. Fino al 22 febbraio andranno in scena le gare di Milano Cortina 2026: le puoi guardare in diretta streaming anche dall’estero, con la telecronaca nella nostra lingua. In che modo? Ti basta una soluzione come la VPN di Surfshark (in offerta) grazie alla sua rete globale.

Dove e come vedere le Olimpiadi Invernali in streaming

Le competizioni sono trasmesse live sulla piattaforma RaiPlay, con la possibilità di passare dall’una all’altra in un istante. È accessibile da tutti i dispositivi, così da poter seguire ogni evento sullo schermo più piccolo di smartphone e tablet oppure su quello più grande di un computer.

Ecco l’elenco completo delle 16 discipline: biathlon, bob, combinata nordica, curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino e snowboard.

Oggi, ad esempio, si assegnano 10 medaglie. Quelle già ottenute dall’Italia sono un oro nel pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida, due argenti (Giovanni Franzoni nello sci alpino e con la squadra del biathlon) e sei bronzi. A guidare la classifica è la Norvegia con tre ori, un argento e due bronzi.

Guarda le gare dall’estero, ovunque nel mondo

Ecco come vedere le gare di Milano Cortina 2026 in diretta streaming dall’estero. Basta seguire i tre semplici passaggi riportati di seguito. La procedura è valida per tutti i dispositivi, grazie alle tante applicazioni fornite, ovvero su smartphone, tablet e computer.

Apri l’applicazione di Surfshark (guarda la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardarle; collegati a un server italiani per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato; inizia lo streaming e goditi lo spettacolo delle Olimpiadi Invernali.