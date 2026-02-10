 Come vedere le Olimpiadi Invernali in streaming dall'estero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Come vedere le Olimpiadi Invernali in streaming dall'estero

Non perdere nemmeno una gara delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, anche se sei all'estero: ecco come vederle in diretta streaming.
Come vedere le Olimpiadi Invernali in streaming dall'estero
Entertainment Sport
Non perdere nemmeno una gara delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, anche se sei all'estero: ecco come vederle in diretta streaming.

Le Olimpiadi Invernali sono entrate nel vivo e l’Italia è partita alla grande, vincendo le prime medaglie. Fino al 22 febbraio andranno in scena le gare di Milano Cortina 2026: le puoi guardare in diretta streaming anche dall’estero, con la telecronaca nella nostra lingua. In che modo? Ti basta una soluzione come la VPN di Surfshark (in offerta) grazie alla sua rete globale.

Guarda le Olimpiadi dall’estero

Dove e come vedere le Olimpiadi Invernali in streaming

Le competizioni sono trasmesse live sulla piattaforma RaiPlay, con la possibilità di passare dall’una all’altra in un istante. È accessibile da tutti i dispositivi, così da poter seguire ogni evento sullo schermo più piccolo di smartphone e tablet oppure su quello più grande di un computer.

Ecco l’elenco completo delle 16 discipline: biathlon, bob, combinata nordica, curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino e snowboard.

Guarda in streaming le Olimpiadi Invernali

Oggi, ad esempio, si assegnano 10 medaglie. Quelle già ottenute dall’Italia sono un oro nel pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida, due argenti (Giovanni Franzoni nello sci alpino e con la squadra del biathlon) e sei bronzi. A guidare la classifica è la Norvegia con tre ori, un argento e due bronzi.

Guarda le Olimpiadi dall’estero

Guarda le gare dall’estero, ovunque nel mondo

Ecco come vedere le gare di Milano Cortina 2026 in diretta streaming dall’estero. Basta seguire i tre semplici passaggi riportati di seguito. La procedura è valida per tutti i dispositivi, grazie alle tante applicazioni fornite, ovvero su smartphone, tablet e computer.

  1. Apri l’applicazione di Surfshark (guarda la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardarle;
  2. collegati a un server italiani per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato;
  3. inizia lo streaming e goditi lo spettacolo delle Olimpiadi Invernali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cosa cambia se Lega Serie A compra il Fantacalcio

Cosa cambia se Lega Serie A compra il Fantacalcio
I migliori spot del Super Bowl: c'è tanta AI

I migliori spot del Super Bowl: c'è tanta AI
Serie A, 24^ giornata: Genoa-Napoli e Juventus-Lazio solo su DAZN

Serie A, 24^ giornata: Genoa-Napoli e Juventus-Lazio solo su DAZN
Dove vedere in streaming la cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Dove vedere in streaming la cerimonia di apertura delle Olimpiadi
Cosa cambia se Lega Serie A compra il Fantacalcio

Cosa cambia se Lega Serie A compra il Fantacalcio
I migliori spot del Super Bowl: c'è tanta AI

I migliori spot del Super Bowl: c'è tanta AI
Serie A, 24^ giornata: Genoa-Napoli e Juventus-Lazio solo su DAZN

Serie A, 24^ giornata: Genoa-Napoli e Juventus-Lazio solo su DAZN
Dove vedere in streaming la cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Dove vedere in streaming la cerimonia di apertura delle Olimpiadi
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 feb 2026
Link copiato negli appunti