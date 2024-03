Come vedere le puntate di Amici in streaming dall'estero

Se non vuoi perdere nemmeno un’esibizione dei ragazzi che partecipano ad Amici, puoi guardare in streaming tutte le puntate dello show direttamente sulla piattaforma Mediaset Infinity. Vale anche se ti trovi all’estero: non devi far altro che affidarti a un servizio come NordVPN (oggi in forte sconto) per navigare con un indirizzo IP italiano.

Amici in streaming dall’estero: come guardare le puntate

Condotto come sempre da Maria De Filippi, vede impegnate giovani promesse del canto e del ballo, in una serie di prove e di sfide nelle quali mettere in mostra le loro abilità, guadagnare così il consenso dei giudici. Puoi decidere di guardare il programma in diretta dallo Studio 5 del Centro Titanus Elios di Roma oppure, quando vuoi in modalità on-demand, recuperare le puntate già trasmesse presenti nell’archivio. La visione è consentita su qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e TV.

Ecco dunque come vedere in streaming dall’estero le puntate di Amici (o una qualsiasi delle altre in archivio). La guida da seguire è semplice.

Apri l’applicazione di NordVPN (oggi in forte sconto) sul dispositivo con cui vuoi guardare lo show;

scegli uno tra i server italiani proposti dal servizio e attiva la connessione;

apri la piattaforma Mediaset Infinity, seleziona Amici e inizia a guardare la puntata.

Tra i vantaggi che ti aspettano, se decidi di attivare ora il tuo abbonamento a NordVPN ci sono il 71% di sconto sul prezzo dell’abbonamento biennale al piano Ultra e ben 3 mesi extra per l’accesso senza limitazioni a tutte le funzionalità incluse. Tra questi, oltre alla Virtual Private Network globale, veloce e sicura, ci sono anche un anti-malware, il blocco di pubblicità e tracciamento, il tool Data Breach Scanner e 1 TB di spazio crittografato per l’archiviazione sul cloud. Per altri dettagli consulta la pagina dedicata.