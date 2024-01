Come vedere la quinta puntata di Masterchef 13 in streaming

Dopo aver affrontato la scorsa settimana la loro prima Golden Mystery Box, i concorrenti di MasterChef 13 sono pronti a darsi nuovamente battaglia nella quinta puntata di questa edizione: guardala in streaming su NOW. Come sempre, a valutarli sarà il trio severo e inflessibile di giudici formato da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Masterchef 13 in streaming: come vedere la quinta puntata

Tra le Mistery Box, i Pressure Test, gli Invention Test, gli Skill Test, prove in esterna e molto altro ancora, la gara sta per entrare nel vivo. Siamo quasi al giro di boa e, tra i partecipanti allo show, già stanno iniziando a emergere i talenti che potranno puntare ad arrivare fino in fondo, con l’ambizione di allungare le mani sul premio in palio. In attesa di sapere come andrà con l’appuntamento di giovedì 11 gennaio alle ore 21:15, ecco nel video qui sotto un riepilogo con il meglio (e il peggio) di quanto accaduto durante la quarta puntata che ha visto la partecipazione di Alex Atala.

Sono 16 i concorrenti rimasti in gara. Eccoli, in rigoroso ordine alfabetico: Alberto, Alice, Andrea, Anna, Antonio, Beatrice, Deborah, Eleonora, Filippo, Kassandra, Lorenzo, Marcus, Michela, Niccolò, Sara e Settimino. Qualcuno di loro è già stato in grado di guadagnare la preferenza del pubblico. L’ultimo appuntamento ha portato all’eliminazione di Valeria e Nicolò, a chi toccherà questa volta?

Per vedere tutte le puntate di MasterChef Italia, in diretta oppure quando preferisci in differita, è sufficiente attivare l’abbonamento a NOW. Più nello specifico, è necessario il pass Entertainment che la piattaforma propone con prezzi a partire da soli 6,99 euro al mese. Include, tra le altre cose, serie come Succession, Progetto Lazarus, Fargo e lo show 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. La visione è consentita su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori ecc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.