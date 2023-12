Rakow-Atalanta: formazioni e come vederla in streaming dall'estero

Rakow-Atalanta va in scena nello cornice dello stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec, in Polonia, per l’ultima giornata del gruppo D di Europa League. Un impegno tutto sommato agevole per la Dea, forte del primato in classifica e della fiducia ottenuta nell’ultima uscita di campionato, con la vittoria in pieno recupero contro il Milan. La partita è trasmessa in chiaro, anche in streaming, ma ufficialmente solo per chi si trova in Italia: dall’estero è comunque possibile ricorrere a una soluzione come quella offerta da NordVPN (sconto del 69% e con tre mesi gratis). Il fischio d’inizio è in programma per giovedì 14 dicembre alle 21.

Probabili formazioni e streaming di Rakow-Atalanta

Turnover per Gasperini, già certo di poter chiudere il girone al primo posto, così da concedere ai titolarissimi qualche giorno di riposo in più in vista del prossimo turno di campionato. Ecco le probabili formazioni.

Rakow (3-4-2-1): V. Kovacevic, Arsenic, Svarnas, Racovitan, Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu, Nowak, Cebula, Zwolinski;

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Holm, Bonfanti, Scalvini, Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker, De Ketelaere, Muriel, Miranchuk.

Vuoi vedere la partita? Come già anticipato, è trasmessa in chiaro e in diretta da TV8 sul televisore e sul sito ufficiale dell’emittente.

La classifica del gruppo D vede la Dea in prima posizione con 11 punti, seguita dallo Sporting a 8. Chiuduno lo Sturm e i polacchi a 4, a pari merito, ma distanziati dalla differenza reti.

Considerando le premesse, i nerazzurri non dovrebbero rischiare con un atteggiamento aggressivo. Il pronostico dei bookmaker è in bilico tra il pareggio e una vittoria dei padroni di casa, ma con uno scarto minimo. Potrebbe regnare l’equilibrio.

Per guardare Rakow-Atalanta in streaming dall’estero con NordVPN dal proprio dispositivo è sufficiente seguire pochi e semplici passi. Ecco una breve guida.

Scaricare l’app di NordVPN sul dispositivo;

attivare la Virtual Private Network selezionando un server italiano;

connettersi al sito di TV8 e iniziare la visione.

