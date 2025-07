Come vedere Real Madrid-Juventus in diretta streaming dall'estero

Questa sera, all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, si giocherà Real Madrid-Juventus, incontro valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. In palio c’è la qualificazione ai quarti è una ricca ricompensa per la squadra che riuscirà a staccare il pass per il turno successivo.

La partita Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN. Ricordiamo che il Mondiale per Club rientra tra gli eventi gratuiti della piattaforma streaming, di conseguenza per vedere la sfida di stasera e tutte le altre gare sarà sufficiente registrare un nuovo account gratuito.

In questi giorni è però possibile approfittare anche dell’offerta sul piano DAZN Standard, disponibile a 19,99 euro al mese per 6 mesi invece di 34,99 euro. Grazie a questa promozione, gli appassionati di calcio potranno seguire i primi mesi della nuova stagione di Serie A ad un prezzo altamente concorrenziale.

Un ulteriore vantaggio dell’abbonamento a DAZN è la Premium Experience, che consente di ottenere diversi privilegi riguardo alla visione dei contenuti gratuiti, quale è ad esempio il Mondiale per Club. Nello specifico, gli abbonati potranno assistere alle partite senza interruzioni pubblicitarie, con una qualità dell’immagine superiore, oltre che alle repliche integrali di tutti gli incontri.

Real Madrid-Juventus dall’estero

Se in questi giorni si è all’estero, per vedere l’ottavo di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juventus occorrerà attivare una VPN. Il servizio di rete privata virtuale consente infatti di superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming quando si è fuori dall’Italia.

La VPN consigliata per guardare gli eventi in streaming dall’estero senza interruzioni è NordVPN, per la sua velocità di connessione superiore alla media e l’affidabilità in termini sia di sicurezza che di privacy. Al momento NordVPN è in promozione a partire da 3,39 euro al mese per due anni, con l’opportunità di ricevere fino a 10 Giga di dati gratuiti per l’eSIM Saily.