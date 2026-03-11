 Come vedere Real Madrid-Manchester City in streaming
Champions League, andata degli ottavi di finale: si gioca Real Madrid-Manchester City, ecco come e dove vedere la partita in streaming.
Champions League, andata degli ottavi di finale: si gioca Real Madrid-Manchester City, ecco come e dove vedere la partita in streaming.

È l’andata degli ottavi di finale, ma considerando le squadre in campo sembra già la finalissima di Champions League: va in scena Real Madrid-Manchester City, uno degli incroci più suggestivi e spettacolari d’Europa. La puoi vedere in streaming su Prime Video: ti basta l’abbonamento Prime. Si parte alle ore 21 di oggi, mercoledì 11 marzo, nella cornice dello stadio Bernabeu.

Guarda in streaming Real Madrid-Manchester City

Da questo turno uscirà una delle candidate ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. Sono da dare quasi per certe come qualificate ai quarti l’Atletico Madrid che ha battuto 5-2 il Tottenham e il Bayern Monaco che ha strapazzato l’Atalanta per 6-2 davanti al suo pubblico di Bergamo. Gli altri due risultati di ieri sono Galatasaray-Liverpool 1-0 e Newcastle-Barcellona 1-1.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: con la diretta esclusiva su Prime Video. La telecronaca è di Sandro Piccinini, il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Non ti serve altro che un account Prime.

Ecco come i due allenatori, Arbeloa e Guardiola, dovrebbero approcciare la sfida. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto.

  • Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim Diaz; Gonzalo Garcia, Vinicius;
  • Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Haaland.

Nonostante il fattore campo, gli inglesi partono con il favore del pronostico. Come per tutti i big match, però, è sufficiente un episodio a favore o contro per indirizzare la partita in una direzione precisa.

Come anticipato, per vedere la sfida è sufficiente l’abbonamento Prime, lo stesso che permette di accedere a offerte e spedizioni gratis su Amazon. Se non lo hai ancora fatto, approfitta dei 30 giorni di prova.

11 mar 2026

11 mar 2026
