Rennes-Milan: formazioni e come vederla in streaming

Rennes-Milan è il ritorno dei playoff di Europa League che vede i rossoneri impegnati in terra francese: puoi vedere la partita su DAZN con fischio d’inizio in programma per giovedì 22 febbraio alle ore 18:45. L’obiettivo è assolutamente alla portata degli uomini di Pioli, dopo il risultato dell’andata, il passaggio agli ottavi di finale è dietro l’angolo.

Probabili formazioni e streaming di Rennes-Milan

Per il match in scena nella cornice del Roazhon Park, l’allenatore parmense deve rinunciare a Calabria, Kalulu, Pobega e Tomori per infortuni. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Rennes (4-4-5): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

I tifosi che si stanno chiedendo come vedere la partita in streaming possono fare affidamento sulla diretta di DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare il racconto della partita alla telecronaca di Stefano Borghi.

L’andata disputata la scorsa settimana a San Siro ha visto i rossoneri dominare in modo netto, chiudendo l’incontro con un 3-0 che lascia ben poco spazio alle speranze di qualificazione dei francesi, grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e al gol di Leao.

Inevitabilmente, il pronostico è a favore del Milan, anche se il Rennes ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque tra i confini nazionali, come dimostra la lunga striscia di vittoria consecutive fatta registrare in campionato.

