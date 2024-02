Roma-Cagliari: formazioni e come vederla in streaming

Roma-Cagliari è la partita che chiude la giornata 23 di Serie A, un turno di campionato parecchio intenso, segnato tra le altre cose dal big match Inter-Juventus. È possibile vederla in streaming DAZN: il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Olimpico lunedì 5 febbraio alle ore 20:45, per un posticipo che si prospetta carico di emozioni.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Cagliari

Assenze importanti per De Rossi: Abraham, Renato Sanches, Smalling e Spinazzola infortunati, Ndicka in Coppa d’Africa. Ranieri deve invece rinunciare a Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov e Sulemana fermi in infermeria, senza dimenticare Luvumbo impegnato con la nazionale. Ecco dunque le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy;

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna.

I tifosi che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Ricky Buscaglia. Come sempre, sono previsti collegamenti prima del fischio d’inizio e approfondimenti dopo quello finale.

Quinto posto in classifica per i capitolini, a 35 punti e con la prospettiva di poter superare l’Atalanta in caso di vittoria. Per i sardi si tratta invece dell’ennesimo incontro decisivo in ottica salvezza: sono terzultimi a 18 punti, gli stessi di Verona e Udinese che li precedono.

Il pronostico è inevitabilmente a favore dei giallorossi, nonostante il tecnico rossoblu conosca bene l’Olimpico e come mettere in difficoltà la sua ex squadra.

