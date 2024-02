Roma-Inter: formazioni e come vederla in streaming

Roma-Inter è il primo big match della giornata 24 di Serie A (l’altro è Milan-Napoli). In campo all’Olimpico alle 18:00 di sabato 10 febbraio, puoi vedere la partita in streaming su DAZN. Riusciranno i giallorossi, ancora imbattuti dall’arrivo del nuovo tecnico, a fermare la capolista?

Probabili formazioni e streaming di Roma-Inter

De Rossi deve rinunciare a Ndicka, impegnato nella finale di Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, mentre per Inzaghi le assenze forzate sono quelle di Cuadrago e Frattesi, entrambi infortunati. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

I tifosi che vogliono guardare il big match in diretta possono vedere la partita in esclusiva streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a quella di Andrea Stramaccioni.

Quinto posto in classifica per i giallorossi, a 38 punti e con la prospettiva di compiere un balzo in avanti significativo in caso di vittoria. Prima posizione solitaria, invece, per i nerazzurri, a 57 punti: sono 4 più della concorrente diretta Juventus (battuta nell’ultimo turno) e con una giornata da recuperare.

Nonostante il fattore campo, la condizione fisica degli ospiti li vede favoriti dal pronostico. Attenzione però all’incognita Champions League: la prossima settimana l’Inter riceverà l’Atletico Madrid per l’andata degli ottavi di finale. La Roma affronterà invece il Feyenoord in trasferta, per l’Europa League.

