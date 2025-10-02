 Come vedere Roma-Lille di Europa League in diretta streaming
Lo spettacolo dell'Europa League torna all'Olimpico: ecco come, dove e quando vedere Roma-Lille in diretta streaming sui tuoi dispositivi.
Roma-Lille è già una patita decisiva per il cammino dei giallorossi in Europa League. Si gioca oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 18:45. La cornice è quella dello stadio Olimpico nella capitale, pronto a spingere gli uomini di Gasperini verso l’impresa: guarda la partita in streaming su NOW. Occhio ai francesi, intenzionati a rialzare la testa dopo la sconfitta subita in campionato dal Lione.

Roma-Lille: come vedere la partita in streaming

Entrambe le squadre arrivano al secondo turno della competizione europea con 3 punti in classifica, merito delle vittorie ottenute all’esordio rispettivamente contro Nizza (1-2 in trasferta) e Brann (2-1 in casa). Un altro successo consentirebbe di rimanere agganciati alla parte alta del tabellone.

Se ti stai chiedendo dove e come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola, con il pass Sport di NOW. La diretta è un’esclusiva della piattaforma di Sky, da seguire su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer e televisori. Naturalmente c’è la telecronaca in italiano.

Gasperini dovrebbe rinunciare in partenza a Pellegrini e Dovbyk. Tra i francesi, occhio all’ex rossonero Giroud che dovrebbe figurare tra i titolari. Queste le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

  • Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson;
  • Lille (4-3-3): Ozer; Santos, Ngoy, Mbemba, Perraud; André, Mukau, Bouaddi; Fernandez Pardo, Giroud, Sahraoui.

I giallorossi partono con il favore del pronostico. Secondo i bookmaker, sono loro i favoriti per la vittoria.

NOW offre il pass Sport a partire da 19,99 euro al mese se scegli l’abbonamento annuale. Include anche le partite di Champions League ed Europa League, tre match di Serie A in ogni giornata, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, senza dimenticare Formula 1, MotoGP, basket italiano e internazionale (NBA), tennis e molto altro.

Pubblicato il 2 ott 2025

