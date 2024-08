Come vedere Roma-Olympiakos in diretta streaming

Questo sabato a Rieti, allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, andrà in scena l’amichevole Roma-Olympiakos. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, per tutti gli abbonati al piano Standard (disponibile a partire da 34,99 euro al mese).

L’ultimo confronto tra Roma e Olympiakos in una partita ufficiale risale al 2006. Allora si giocava in Champions League, con l’incontro che terminò sul punteggio di 1-1. In amichevole, invece, le due squadre si sono affrontate l’ultima volta nell’estate del 2010, con i greci che superarono con un netto 5-1 la squadra italiana.

Come vedere Roma-Olympiakos

L’amichevole Roma-Olympiakos sarà visibile su DAZN, attivando il piano Standard. Quest’ultimo è disponibile su questa pagina del sito ufficiale a partire da 34,99 euro al mese.

Per la formazione allenata da De Rossi si tratta della quarta amichevole di pre-campionato. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta di misura per 1-0 contro i francesi del Tolosa, partita in cui il tecnico della Roma ha schierato Dybala come falso 9 in attesa di Soulé e Dovbyk.

Stavolta invece Soulé ci sarà, e con lui anche Dahl (altro acquisto della campagna estiva). Insieme a loro, DDR potrà contare anche sui giocatori rientrati dalle Nazionali. Al netto di tutto ciò, l’impegno di sabato contro i vincitori dell’ultima Conference League dovrebbe dunque essere più probante rispetto ai precedenti test, con De Rossi che cerca l’amalgama giusto per partire subito forte in campionato.

L’appuntamento con la sfida tra Roma e Olympiakos è fissato per sabato 3 agosto alle ore 17:00, con l’incontro che sarà visibile su DAZN per tutti coloro che hanno sottoscritto il piano Standard.