Roma-Sheriff: formazioni e dove vederla in streaming

Roma-Sheriff va in scena all’Olimpico per chiudere il girone di qualificazione di Europa League. Con fischio d’inizio in programma per giovedì 14 dicembre alle 18:45, è possibile vederla in streaming da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, TV e così via. I giallorossi ospitano la formazione moldava capace, due anni fa, di piegare il Real Madrid in Champions.

Probabili formazioni e streaming di Newcastle-Milan

In merito alle probabili formazioni, lo Special One deve fare di nuovo i conti con l’assenza di Dybala, ai box per l’ennesimo infortunio della stagione. Dentro al suo posto Belotti, a comporre la coppia d’attacco con Big Rom. Diamo uno sguardo ai 22 che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Roma (3-5-2): Svilar, Llorente, Mancini, Ndicka, Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski, Belotti, Lukaku;

Sheriff (4-5-1): Koval, Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga, Mbekeli, Ricardinho, Talal, Badolo, Paulo, Luvannor.

Se ti stai chiedendo come poter vedere la partita, la risposta è davvero semplice: in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce esperta di Pierluigi Pardo.

I giallorossi sono già certi del passaggio del turno, secondi nella classifica del gruppo G a 10 punti, davanti al Servette (5) e allo Sheriff (1). Difficilmente, però, riusciranno a superare lo Slavia Praga (12), momentaneamente al primo posto.

Il pronostico è nettamente a favore dei padroni di casa. I bookmaker non hanno dubbi: tutto lascia presagire una vittoria degli uomini di Mourinho, anche di larga misura.

Con l’attivazione di un abbonamento a DAZN, scegliendo tra le formule STANDARD o PLUS, si ha diritto a vedere in streaming non solo i match di Europa League e quelli della Conference League, ma anche tutta la Serie A, con 10 partite su 10 trasmesse in diretta per ogni turno di campionato, 7 delle quali in esclusiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.