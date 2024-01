Salernitana-Juventus: formazioni e come vederla in streaming

Salernitana-Juventus in campo per la giornata 19 di Serie A, domenica 7 gennaio alle ore 18:00, nella cornice dello stadio Arechi. La puoi vedere in streaming su DAZN. L’ultimo turno di andata mette le due squadre di nuovo una di fronte all’altra, a soli tre giorni di distanza dalla sfida di Coppa Italia disputata a Torino.

Serie A: guarda Salernitana-Juventus in streaming

Situazione in classifica quasi disperata per i padroni di casa, in fondo al gruppo a 12 punti, ma con ancora la speranza di poter invertire la tendenza e puntare alla salvezza nel girone di ritorno. Il cambio di allenatore in corsa non ha fin qui portato i risultati sperati. Al secondo posto, invece, con 43 punti, gli ospiti continuano l’inseguimento alla capolista Inter a quota 45.

I tifosi granata e quelli bianconeri che si stanno chiedendo come vedere la partita in streaming possono puntare alla diretta esclusiva trasmessa da DAZN. Il racconto del match è affidato alla coppia di veterani della piattaforma: telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Qualche dubbio della vigilia per i due allenatori, Inzaghi e Allegri, alle prese con infortuni soprattutto nei reparti offensivi. Ecco le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo al fischio d’inizio.

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Bronn, Daniliuc, Lovato, Sambia; Legowski, Maggiore, Martegani; Tchaouna, Ikwuemesi; Botheim;

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Milik.

Nonostante il tifo della curva campana sia sempre molto caldo e per i bianconeri si tratti di una trasferta da non sottovalutare, semplice solo sulla carta, il favore del pronostico è dalla parte della Vecchia Signora.

L’abbonamento a DAZN spalanca la porta all’accesso esclusivo alla Serie A in streaming, con dieci partite su dieci trasmesse in ogni turno di campionato. Sette di queste partite sono un’esclusiva da vedere solo sulla piattaforma.

