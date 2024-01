Salernitana-Roma: formazioni e come vederla in streaming

Salernitana-Roma è il posticipo del lunedì sera che chiude la giornata 22 di Serie A, in scena il 29 gennaio alle 20:45 allo stadio Arechi con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Giallorossi e granata si sfidano in una partita dalla quale ottenere punti importanti per migliorare le rispettive classifiche, dopo una prima parte della stagione chiusa sottotono. In panchina si incrociano due eroi del mondiale 2006.

Probabili formazioni e streaming di Salernitana-Roma

Inzaghi deve fare a meno di Dia, Fazio e Pirola infortunati, senza dimenticare Coulibaly e Cabral in Coppa d’Africa. Assenze importanti anche per De Rossi, con Huijsen, Renato Sanches, Smalling e Spinazzola fermi in infermeria (così come Abraham dall’inizio della stagione) e Ndicka impegnato con la nazionale. Con le rose che rimangono, ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Simy;

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Zalewski; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Per i tifosi che stanno cercando come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: la diretta esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la telecronaca è stata affidata a Gabriele Giustiniani e il commento tecnico ad Alessandro Budel.

Ultimo posto in classifica e situazione che rischia di diventare disperata per la Salernitana, ferma a 12 punti. Ottava posizione invece per la Roma a 32 punti, che sotto la nuova guida tecnica punta in alto, a mettere un piede nella parte alta del tabellone.

Secondo i bookmaker, il pronostico è a favore degli ospiti, nonostante il fattore campo. Attenzione però al possibile testacoda, i padroni di casa cercano uno scatto d’orgoglio spinti dal tifo della loro curva.

Con un abbonamento a DAZN hai accesso all’intera Serie A in streaming, dieci partite in ogni turno, sette delle quali in esclusiva. Inoltre, a partire da questa settimana, la piattaforma rende disponibili alcuni contenuti gratis da vedere liberamente su tutti i dispositivi.

