Sassuolo-Roma: formazioni e dove vederla in streaming

Sassuolo-Roma porta al Mapei Stadium la giornata 14 della Serie A. Dirige l’arbitro Marcenaro, con fischio d’inizio domenica 3 dicembre alle ore 18:00 e diretta streaming su DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese). Diamo uno sguardo alle probabili formazioni e al pronostico di una sfida il cui esito potrebbe non essere così scontato.

Probabili formazioni e streaming di Sassuolo-Roma

I padroni di casa sono alla ricerca di un altro risultato utile, dopo la rocambolesca vittoria esterna (3-4) contro l’Empoli nell’ultimo turno. Al momento sono alla posizione 14 con 15 punti, gli stessi del Lecce che li precede. Quinto posto in classifica, invece, per la Roma, a quota 21 come il sorprendente Bologna che li segue.

Come vederla? La partita è in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Ricky Buscaglia e il commento tecnico a quella di Massimo Gobbi.

Neroverdi di Dionisi obbligati a fare a meno di Alvarez e Obiang, entrambi out per infortuni. Mourinho è invece costretto a rinunciare ad Abraham, Kumbulla e Smalling. Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Vina, Boloca, Matheus Henrique, Berardi, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku.

Il tifo dagli spalti del Mapei Stadium proverà a spingere i padroni di casa verso un risultato utile, ma il pronostico vede favoriti gli ospiti, intenzionati a rialzare la testa dopo il deludente pareggio in Europa League nella trasferta svizzera contro il Servette.

