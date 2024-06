Come vedere Sinner-Alcaraz in diretta streaming dall'estero (Roland Garros)

Venerdì 7 giugno gli appassionati di tennis avranno il piacere di assistere a uno dei match più belli della stagione, la semifinale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, a pochi giorni di distanza dalla conferma che lunedì prossimo l’azzurro sarà il nuovo numero uno del mondo. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su DAZN (canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 inclusi nei piani Standard e Plus).

Chi si trova all’estero per lavoro o perché in vacanza, dovrà dotarsi di una VPN. I contenuti di DAZN, così come delle altre piattaforme streaming sono infatti bloccati fuori dall’Italia a causa delle restrizioni geografiche del proprio provider di rete. Per velocità di connessione e funzionalità di sicurezza, il punto di riferimento è NordVPN, in offerta in queste ore a 3,69 euro al mese per due anni con sconti fino al 71% e tre mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere la semifinale del Roland Garros Sinner-Alcaraz all’estero

Per vedere la diretta streaming dall’estero della semifinale tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros occorre sottoscrivere il piano Standard o Plus di DAZN (a partire da 34,99 euro al mese) e attivare una VPN. Al termine dell’attivazione di quest’ultima, bisogna scaricare l’app e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese: dopo pochi istanti si sbloccheranno i contenuti di tutte le piattaforme streaming a cui si è iscritti, inclusi quelli di DAZN.

Quando la connessione VPN è attiva sul server italiano, a questo punto basta aprire l’app DAZN, effettuare l’accesso con le proprie credenziali, e cercare i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, che trasmetteranno l’incontro attesissimo di Parigi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In palio c’è la finale del secondo slam stagionale (il primo, l’Australian Open, se l’è aggiudicato il nuovo numero uno del mondo, l’azzurro Sinner).

Infine, ricordiamo l’offerta in corso sul piano di due anni di NordVPN, disponibile a partire da 3,69 euro al mese con sconti fino al 71%, indispensabile per riuscire a vedere all’estero il match Sinner-Alcaraz del Roland Garros.