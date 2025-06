Come vedere Sinner-Bublik in streaming dall'estero (ATP Halle)

Oggi pomeriggio, in Germania, Jannik Sinner sfiderà Aleksandr Bublik nell’incontro valido per l’accesso ai quarti di finale dell’ATP Halle. In programma come seconda gara a partire dalle 15.30 sulla OWL Arena, la sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW (il pass Sport al momento è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro).

Come vedere Sinner-Bublik dall’estero

Per vedere in streaming dall’estero l’incontro di oggi tra Sinner e Bublik ad Halle occorre sottoscrivere l’abbonamento a Sky Sport o il pass Sport di NOW in offerta (scelta consigliata) e attivare una VPN.

Dopo aver completato l’attivazione di entrambi, scaricate l’app della VPN, effettuate l’accesso con le vostre credenziali, dopodiché collegatevi a un server VPN situato in Italia. Non appena la connessione sarà attiva, il blocco geografico cadrà in automatico perché il provider dei servizi di rete penserà che siate collegati dall’Italia e non dal Paese in cui vi trovate.

In caso di vittoria questo pomeriggio, Sinner affronterebbe ai quarti di finale uno tra Marozsan e Machac. I precedenti con entrambi i giocatori sono tutti a favori dell’attuale numero uno del mondo, avanti 2-0 contro il tennista ceco e 1-0 contro il talentuoso ungherese.