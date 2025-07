Come vedere Sinner-Martinez in streaming dall'estero

Quest’oggi a Londra Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Pedro Martinez nell’incontro valido per il terzo turno di Wimbledon. L’azzurro aprirà il programma odierno sul campo centrale alle ore 14.30 italiane, con il match visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Oltre al match tra Sinner e Martinez, per il terzo turno del singolare maschile scenderanno in campo anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, rispettivamente contro Mensik e Nakashima. Nel singolare femminile, invece, Elisabetta Cocciaretto proverà a compiere l’ennesima impresa battendo l’elvetica Bencic, mentre nel doppio maschile la coppia Vavassori-Bolelli affronterà il duo formato da Zielinski e Pavlasek.