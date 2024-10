Come vedere Sinner-Shelton in streaming all'ATP Shanghai

Jannik Sinner e Ben Shelton si affronteranno mercoledì 9 ottobre nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Shanghai. L’incontro avrà inizio alle 6:30 del mattino (ora italiana) e sarà trasmesso in TV su Sky Sport e in streaming su NOW per i titolari del pass Sport.

La sfida tra Sinner e Shelton a Shanghai sarà una sorta di déjà-vu per i tanti tifosi che assisteranno dal vivo o in televisione alla partita. Esattamente un anno fa, infatti, l’azzurro e lo statunitense si affrontavano non solo nello stesso torneo ma anche nello stesso turno: 12 mesi fa, a sorpresa, fu l’americano ad aggiudicarsi l’incontro.

Come vedere Sinner-Shelton in streaming al torneo ATP Shanghai

Per vedere il terzo turno di Shanghai tra Sinner e Shelton in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW.

