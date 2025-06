Le serie e lo sport da guardare sotto l'ombrellone con Sky e Netflix

Finalmente, è arrivata l’estate: quale occasione migliore per concedersi un po’ di meritato relax, in compagnia di serie e sport da guardare sotto l’ombrellone? Con l’offerta che unisce Sky e Netflix hai entrambe le cose, sempre a portata di mano sul tuo smartphone o tablet così come sul televisore in salotto.

Sky e Netflix: Squid Game 3, Wimbledon e tanto altro

Tra pochi giorni (27 giugno) toccherà a Squid Game 3. È tra le nuove uscite più attese della stagione: con l’arrivo degli episodi conclusivi scopriremo il destino di Seong Gi-hun. Per gli amanti del grande tennis c’è invece l’edizione 2025 di Wimbledon, torneo del Grande Slam che vedrà di nuovo protagonista Jannik Sinner, questa volta sui campi in erba di Londra. Nel pacchetto sono inclusi anche gli show di Sky TV, tra i quali vale la pena citare The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off tutto dedicato a uno dei personaggi più amati della serie a tema zombi.

Sono tre i pacchetti a tua disposizione, tutti comprensivi di decoder Sky Stream da portare dove vuoi e dell’app Sky Go per iniziare a guardare subito i contenuti.

Sky & Netflix a 14,90 euro al mese (invece di 30,00 euro) per 18 mesi;

Sky & Netflix + Sky Sport a 24,90 euro al mese (invece di 56,90 euro) per 18 mesi;

Sky & Netflix + Cinema con Paramount+ a 19,90 euro al mese (invece di 44,00 euro) per 18 mesi.

Non sai se abbonarti? Puoi anche provare tutti i contenuti di Sky e Netflix per 30 gironi a soli 9,00 euro. Deciderai poi con calma se rinnovare la sottoscrizione oppure cancellarla.

È richiesta una spesa iniziale per il decoder, pari a 19,00 euro (invece di 99,00 euro). L’abbonamento a Netflix incluso è quello con il piano Base, senza pubblicità. Per altre informazioni e per attivare l’offerta ti basta visitare il sito ufficiale.