Roland Garros 2025: dove guardare la finale Sinner-Alcaraz in streaming

Domenica 8 giugno alle 15 si accendono i riflettori su una delle finali più attese dell’anno: il Roland Garros 2025, atto finale del singolare maschile, vede sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in un confronto che promette emozioni. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis che sarà trasmesso in diretta streaming su NOW grazie al Pass Sport, che offre il meglio dello sport internazionale comodamente online a partire da 14,99 euro al mese.

Sinner contro Alcaraz: la sfida più attesa

Sarà una sfida tra titani sulla terra rossa di Parigi. Da un lato, il numero 1 del ranking ATP, l’azzurro Jannik Sinner, che cerca il primo titolo al Roland Garros della sua carriera; dall’altro, il campione in carica Carlos Alcaraz, pronto a scrivere una nuova pagina di storia con un clamoroso double. I due si sono da poco scontrati agli Internazionali di Roma, ma è la prima volta che si incontrano nella finale di uno slam.

Lo spagnolo arriva in finale forte di una stagione impressionante sul rosso (21 vittorie su 22 match, 12 consecutive), mentre Sinner ha brillato in semifinale, superando Novak Djokovic in tre set combattuti (6-4, 7-5, 7-6). Alcaraz, invece, ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti, che ha lasciato per infortunio dopo una corsa spettacolare.

L’appuntamento è fissato: domenica 8 giugno, non prima delle ore 15, per un match che si preannuncia come uno degli scontri più intensi degli ultimi anni. Nell’attesa, oggi – sabato 7 giugno – a sfidarsi per la finale femminile saranno Aryna Sabalenka e Coco Gauff, sempre dalle 15. Le due atlete, proprio come i colleghi uomini, si trovano rispettivamente al primo e al secondo posto del ranking.

Dove vedere la finale del Roland Garros 2025

I match del Roland Garros sono disponibili in diretta streaming su NOW, grazie al Pass Sport che include l’accesso ai canali Eurosport 1 e 2. Oltre alla finale parigina, il Pass offre un’offerta sportiva completa:

Tennis : tutti i tornei ATP e WTA, Australian Open, Wimbledon (in esclusiva) e Roland Garros;

: tutti i tornei ATP e WTA, Australian Open, Wimbledon (in esclusiva) e Roland Garros; Motori : tutta la Formula 1® e la MotoGP™ in esclusiva streaming;

: tutta la e la in esclusiva streaming; Calcio: UEFA Champions League (185 partite su 203), tutta l’Europa League e Conference League, oltre a 114 match della Serie A Enilive.

NOW permette di guardare lo sport ovunque, su Smart TV, smartphone, tablet, console e PC — anche offline grazie alla funzione di download. Due i piani tra cui scegliere nel Pass Sport:

14,99 euro/mese per 12 mesi (permanenza minima 12 mesi): paghi 7 mesi su 12

per 12 mesi (permanenza minima 12 mesi): paghi 7 mesi su 12 24,99 euro/mese senza vincoli

Per non perderti nemmeno un punto della finale di Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. Con il Pass Sport di NOW, scegli tu come e dove guardarlo: abbonati ora a partire da 14,99 euro al mese.