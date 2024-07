Come vedere Spagna-Francia in diretta streaming dall'estero

Martedì 9 luglio, all’Allianz Arena di Monaco, Spagna e Francia si affronteranno nella prima semifinale di Euro 2024. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport, e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. A questo proposito, segnaliamo la nuova offerta in corso sul pass Sport, grazie alla quale è possibile avere accesso all’intera programmazione sportiva di Sky a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.

E all’estero? Se ci si trova fuori dall’Italia, per una vacanza o un viaggio di lavoro, si devono fare i conti con le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti trasmessi su RaiPlay, Sky Go e NOW. Per risolvere il problema la soluzione più efficace è affidarsi a una VPN, il servizio di rete virtuale privata che permette di superare il blocco geografico simulando una connessione da un altro Paese. Al momento una delle migliori VPN disponibili è NordVPN, che offre una connessione ultra-rapida e funzionalità extra per la sicurezza e privacy di ogni utente. In queste ore è in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, grazie agli sconti sui piani di due anni che raggiungono perfino il 69%.

Euro 2024, Spagna-Francia: come vederla dall’estero

Per vedere la semifinale di Euro 2024 Spagna-Francia in streaming dall’estero occorre attivare un servizio VPN e scegliere un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare le restrizioni geografiche che impediscono la visione della partita.

La soluzione migliore sul fronte della velocità e della sicurezza è quella rappresentata da NordVPN, grazie all’utilizzo dei protocolli OpenVPN e NordLynx, nonché dell’opzione Threat Protection che blocca i malware, la pubblicità invasiva sui siti web e i web tracker. I piani di due anni sono in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese. In più, se il servizio non corrisponde alle proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.