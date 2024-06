Come vedere Spagna-Georgia in streaming dall'estero anche in italiano

Smaltita la delusione per l’eliminazione precoce dell’Italia per mano della Svizzera, il campionato di EURO 2024 prosegue e oggi propone l’ottavo di finale a sorpresa tra Spagna e Georgia.

La sorpresa è rappresentata ovviamente dalla qualificazione dei georgiani di Kvaratskhelia che, alla loro prima presenza ad un torneo così prestigioso, sono riusciti a superare il Portogallo di Cristiano Ronaldo e passare il girone tra le migliori terze.

Partita semplice sulla carta per la Spagna, favorita del torneo, ma come si sa tutto può succedere. La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay o su NOW con il pass Sport disponibile a 14,99 euro al mese. Attenzione però perché se ti trovi all’estero e vuoi vederla in italiano dovrai sfruttare i servizi di NordVPN.

Spagna-Georgia in streaming dall’estero in italiano

Le piattaforme streaming come RaiPlay e NOW attuano dei blocchi regionali che ti impediscono di utilizzarle se ti trovi fuori dal territorio italiano. Per fortuna, con NordVPN puoi aggirare facilmente questa restrizione dato che puoi cambiare posizione virtuale quando vuoi, semplicemente scegliendo il server VPN del paese in cui vuoi “trovarti”, in questo caso l’Italia. Ti spieghiamo subito come:

Se non ce l’hai, attiva un abbonamento NordVPN con gli sconti di giugno Scarica e installa NordVPN sul dispositivo che userai per vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le tue credenziali (che avrai scelto in fase di acquisto) e poi apri la lista dei server Attiva un server in Italia Ora potrai aprire RaiPlay o NOW per guardare Spagna-Georgia in streaming con commento in italiano come se fossi a casa

Questo è solo uno dei tanti vantaggi di NordVPN che, tra le altre cose, ti permette di navigare in maniera privata, sicura e protetta ovunque ti trovi: funzione molto utile se sei in viaggio e fai parecchio uso di WiFi pubblici.

Con Threat Protection hai il blocco automatico di tracker, malware e siti web malevoli, senza contare che con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi. Insomma, la partita può essere un ottimo motivo per provarlo per la prima volta: hai anche la garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.