Come vedere Spagna-Germania in diretta streaming dall'estero

Spagna-Germania può essere considerata una finale anticipata: il big match è valido per i quarti di EURO 2024 e si gioca venerdì 5 luglio alle ore 18, a Stoccarda. La puoi guardare in streaming, anche gratis, senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua anche se ti trovi all’estero, con una soluzione come NordVPN (scopri la promozione).

Spagna-Germania: guarda i quarti di EURO 2024

La forza delle due nazionali darà vita a una sfida dall’esito imprevedibile. Anche il pronostico dei bookmaker è all’insegna dell’equilibrio, non è da escludere che tutto possa essere deciso non prima dei supplementari e dell’eventuale lotteria dei calci di rigore.

Insomma, uno spettacolo da non perdere: puoi guardare la partita in streaming con il pass Sport di NOW oppure sulla piattaforma RaiPlay, in entrambi i casi con la telecronaca in italiano, anche dall’estero grazie a NordVPN (in offerta).

La vincente affronterà la nazionale che uscirà a testa alta da un altro big match: Portogallo-Francia. Queste le probabili formazioni che i due commissari tecnici, de la Fuente e Nagelsmann, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Williams:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz.

Come vedere Spagna-Germania in streaming dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere Spagna-Germania in streaming con la telecronaca in italiano, ti basta seguire questa breve guida.

Lancia l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che preferisci: smartphone, tablet, computer o altro;

seleziona un server del nostro paese e attiva la connessione per navigare con un indirizzo IP localizzato in Italia;

apri NOW (con pass Sport) o RaiPlay per goderti la sfida.

Oggi è disponibile un’offerta speciale che propone il 72% di sconto sull’abbonamento a NordVPN. Include l’accesso senza limitazioni a tutte le funzionalità e Giga gratis per navigare nel mondo con la eSIM di Saily, altro servizio gestito da Nord Security. Scopri di più alla pagina dedicata.