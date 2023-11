Come vedere in streaming BLANCO: Bruciasse il Cielo

Disponibile da pochi giorni, ma già tra i contenuti più visti dal pubblico sulla piattaforma, BLANCO: Bruciasse il Cielo è in streaming gratis su Prime Video con l’abbonamento Prime. Fortemente consigliato a chi già segue l’artista, così come a chi ancora non lo conosce, lo vede impegnato durante i live e non solo.

BLANCO: Bruciasse il Cielo, guardalo in streaming

È il road movie che ha come protagonista il cantante bresciano classe 2003, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi. Racconta i due ultimi anni della sua carriera, quelli che l’hanno portato alla consacrazione, passando anche dalle esibizioni sul palco del Festival di Sanremo (vinto nel 2022 con Brividi, in duetto con Mahmood). Qui sotto il trailer, per la visione integrale rimandiamo alla piattaforma di Amazon.

Il road movie Bruciasse il Cielo ripercorre due anni di musica e viaggi con contenuti, brani e video inediti. Dalle sue primissime apparizioni su un palco alle immagini del suo primo tour Blu Celeste, dai viaggi in America a quelli in Bolivia per concepire l’album Innamorato, da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze e Napoli fino agli stadi dell’estate 2023.

La durata è di 57 minuti e c’è il supporto alla risoluzione Ultra HD. La regia è curata da Simone Peluso, la produzione di Illmatic Film Group. Compaiono anche Michelangelo Zocca e Jacopo Volpe.

Con l’abbonamento Prime di Amazon si ha accesso ai contenuti in streaming gratis su Prime Video. Sfogliando le altre nuove uscite del catalogo troviamo Amazing Fabio De Luigi, The Northman, La Terapia di Sebastian Fitzek, la seconda stagione di Prova Prova Sa Sa e 65: Fuga dalla Terra.

Chi non ha ancora attivato la sottoscrizione può iniziare subito al prova di 30 giorni, senza alcuna spesa ed eventualmente cancellando il rinnovo prima della scadenza.

