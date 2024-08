Come vedere in streaming Italia-Stati Uniti della pallavolo maschile

L’obiettivo è la medaglia di bronzo: guarda in streaming gratis su RaiPlay la partita Italia-Stati Uniti della pallavolo maschile alle Olimpiadi oppure in diretta su NOW. Si gioca oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 16. Puoi goderti lo spettacolo di questa finale per il terzo posto anche dall’estero e con la telecronaca nella nostra lingua, sfruttando la soluzione proposta da NordVPN (in offerta) per la connettività.

Pallavolo maschile: come vedere Italia-Stati Uniti

Dopo la brutta sconfitta per 0-3 subita nella semifinale contro i padroni di casa, senza mai riuscire a trovare un modo per contrastare lo strapotere degli avversari, la squadra allenata da De Giorgi torna in campo per rialzare la testa e raggiungere comunque il podio. La finalissima Francia-Polonia, valida per l’assegnazione dell’oro, andrà invece in scena domani (sabato 10 agosto, alle 13): la piattaforma di Sky la trasmetterà in diretta.

Grazie alla Virtual Private Network di NordVPN (in sconto), con server in tutto il pianeta, puoi vedere la partita dall’estero accompagnato dal commento nella nostra lingua, per non perdere nemmeno un’emozione di questa finale.

Lancia l’app di NordVPN (scopri la promozione) sul dispositivo che hai scelto per guardare il match;

scegli un server italiano e attiva la connessione per ottenere un indirizzo IP localizzato;

avvia lo streaming della gara su RaiPlay o su NOW.

Guarda Italia-Stati Uniti in streaming su NOW

I giorni finali delle Olimpiadi sono in diretta su NOW, con tutte le competizioni incluse nel pass Sport. È il pacchetto che include anche il calcio, il tennis, la Formula 1, la MotoGP e tanto altro. Sky lo sta offrendo in promozione, a un prezzo vantaggioso con l’attivazione dell’abbonamento annuale (rispetto al rinnovo mensile). Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.