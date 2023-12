Il periodo che precede il Natale è occasione di vacanze e viaggi. Sono in molti a lasciare l’Italia per andare a festeggiare in località calde, dove godersi spiagge paradisiache anche il primo gennaio. Se questo è il tuo caso oppure se ti trovi all’estero per qualunque altro motivo ti farà piacere scoprire come vedere in streaming la prima puntata di MasterChef dall’estero. La prima cosa che devi fare è attivare NordVPN sui tuoi dispositivi.

Perché proporti una VPN? Semplice, perché tutte le piattaforme di streaming live e on demand impongono agli utenti abbonati blocchi regionali che impediscono l’accesso ai loro cataloghi al di fuori di una determinata area geografica. Ciò vuol dire che, se viaggi spesso fuori dall’Italia, ti perdi parecchio dal tuo abbonamento. Al contrario, con NordVPN ti assicuri uno streaming senza georestrizioni né censure.

Guardare la prima puntata in streaming di MasterChef Italia sarà un gioco da ragazzi. Ricordati che va in onda oggi su Sky o NOW TV dalle ore 21:00 circa. Quindi non perdere altro tempo. Scarica e installa l’app ufficiale di NordVPN. Una volta attivata sul dispositivo, dal quale vuoi assistere al talent show culinario, devi solo selezionare un server italiano nella sezione dedicata ai server e il gioco è fatto.

MasterChef Italia: guarda subito la prima puntata in streaming dall’estero

Guarda MasterChef Italia anche dall’estero con NordVPN! Grazie a questa VPN avanzata non hai più limiti sui contenuti disponibili online, ovunque tu sia e in qualunque momento. Fornendo un ampio parco di oltre 5900 server, puoi cambiare la tua posizione virtuale quando vuoi e dove vuoi. In questo modo la piattaforma di streaming rileverà che ti stai collegando dall’Italia nonostante ti trovi in un altro Paese.

Inoltre, con NordVPN, hai anche tanta sicurezza e privacy in più. Infatti, i suoi server incanalano la tua connessione dati in un tunnel criptato per rendere anonime tutte le tue informazioni. E con una larghezza di banda illimitata ottieni uno streaming sempre perfetto, senza buffering né disconnessioni, anche in qualità 4K Ultra HD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.