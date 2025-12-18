 Come vedere la Supercoppa Italiana in streaming dall'estero
Ecco come vedere in diretta streaming dall'estero tutte le partite della Supercoppa Italiana con la telecronaca nella nostra lingua.
Ecco come vedere in diretta streaming dall'estero tutte le partite della Supercoppa Italiana con la telecronaca nella nostra lingua.

Va in scena la Supercoppa Italiana: si parte oggi con la prima semifinale Napoli-Milan, domani toccherà a Bologna-Inter, poi alla finalissima di sabato. Tutte le partite si giocheranno alle ore 20, nello stadio Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita. Le potrai vedere anche in streaming dall’estero con una VPN, da tutti i tuoi dispositivi.

Un vero e proprio tour de force per le quattro squadre impegnate nella competizione, che per partecipare alla Final Four si prendono un turno di pausa dalla Serie A, mettendo in standby metà campionato. Lo scorso anno sono stati i rossoneri ad alzare la coppa, battendo in finale i cugini nerazzurri, riusciranno a replicare?

Tutte le partite della Supercoppa Italiana sono trasmesse in TV dai canali Mediaset e in diretta treaming sulla piattaforma Infinity. Per guardarle senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua puoi utilizzare un servizio come Ultimate VPN (in forte sconto).

Napoli, Milan, Bologna e Inter impegnate in Supercoppa Italiana

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni delle due semifinali. I mister dovranno dosare le energie in vista dell’eventuale finale.

Napoli-Milan: probabili formazioni

  • Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang;
  • Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.

Bologna-Inter: probabili formazioni

  • Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro;
  • Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Come vedere le partite dall’estero

Per definizione, la Supercoppa Italiana è un torneo dal richiamo internazionale, come dimostra il fatto che si disputa lontano dai confini nazionali. Ecco la breve guida da seguire se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano.

  • Apri l’applicazione di Ultimate VPN (in offerta a -80%) sul dispositivo che hai scelto per vedere le partite;
  • collegati a un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato;
  • avvia lo streaming e goditi lo spettacolo del grande calcio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 dic 2025

