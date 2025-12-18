Come vedere la Supercoppa Italiana in streaming dall'estero

Va in scena la Supercoppa Italiana: si parte oggi con la prima semifinale Napoli-Milan, domani toccherà a Bologna-Inter, poi alla finalissima di sabato. Tutte le partite si giocheranno alle ore 20, nello stadio Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita. Le potrai vedere anche in streaming dall’estero con una VPN, da tutti i tuoi dispositivi.
Guarda la Supercoppa Italiana in diretta streaming
Un vero e proprio tour de force per le quattro squadre impegnate nella competizione, che per partecipare alla Final Four si prendono un turno di pausa dalla Serie A, mettendo in standby metà campionato. Lo scorso anno sono stati i rossoneri ad alzare la coppa, battendo in finale i cugini nerazzurri, riusciranno a replicare?
Tutte le partite della Supercoppa Italiana sono trasmesse in TV dai canali Mediaset e in diretta treaming sulla piattaforma Infinity. Per guardarle senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua puoi utilizzare un servizio VPN.
Diamo uno sguardo alle probabili formazioni delle due semifinali. I mister dovranno dosare le energie in vista dell’eventuale finale.
Napoli-Milan: probabili formazioni
- Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang;
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.
Bologna-Inter: probabili formazioni
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro;
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Come vedere le partite dall’estero
Per definizione, la Supercoppa Italiana è un torneo dal richiamo internazionale, come dimostra il fatto che si disputa lontano dai confini nazionali. Ecco la breve guida da seguire se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano.
- Apri l'applicazione di una VPN sul dispositivo che hai scelto per vedere le partite;
- collegati a un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato;
- avvia lo streaming e goditi lo spettacolo del grande calcio.